ВСУ попытались нанести удар по Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 июня предприняли попытку нанести удар по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву», — написал он.

Собянин добавил, что сейчас на месте падения обломков работают экстренные службы. Другие подробности глава города не раскрыл.

Ранее Минобороны сообщало, что с 14:00 до 20:00 16 июня было уничтожено 40 украинских дронов над несколькими регионами России.