Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский принял решение сменить командира 156-й бригады, которая находится в Константиновке.

По данным источника, Юрий Гупалюк был снят с должности, а на его место назначен Артём Банник. Это решение, как полагают в российских силовых структурах, связано с ожидаемым провалом ВСУ на данном участке фронта: нового командира планируют сделать «козлом отпущения», чтобы в случае потери Константиновки все неудачи и огромные потери можно было списать на него.

Источник также отметил, что новый комбриг, стремясь показать результаты, не будет щадить личный состав, что приведёт к ещё большим потерям среди принудительно мобилизованных военнослужащих.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины признал возмущение в обществе процессом мобилизации.