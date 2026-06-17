Вэнс рассказал о нехватке боеприпасов для отправки Украине

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс в своей новой книге признал, что даже если бы США отдали все свои запасы боеприпасов Киеву, этого все равно было бы недостаточно. Об этом пишет «Украина.ру».

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В одной из глав своей книги «Причастие: поиск пути обратно к вере» политик рассказывает о своем визите на Мюнхенскую конференцию в 2024 году еще в качестве сенатора. Во время мероприятия Вэнс высказался против новых пакетов помощи Украине. Он вступил в дискуссию с «неким украинским парламентским лидером».

«Я спросил его, сколько артиллерийских снарядов и ракет-перехватчиков нужно его стране. И когда он ответил, я честно сказал ему, что даже если бы мы отдали ему все, что у нас было, этого все равно не хватило бы», — пишет вице-президент.

Ранее Вэнс заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам всех сторон.