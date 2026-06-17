В министерстве обороны Украины заявили о частичной демобилизации в 2026 году

В конце 2026 года на Украине произойдет частичная демобилизация военнослужащих, заявил министр обороны страны Михаил Федоров. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Федорова, частичная демобилизация затронет военнослужащих, которые служат с 2022 года или ранее. При этом глава минообороны не назвал четких критериев, по которым она будет осуществляться. По словам Федорова, решение будет принимать командование с учетом лет службы, а также количества времени, проведенного на передовой. Министр пообещал выложить калькулятор, с помощью которого военнослужащие смогут определить, распостраняется ли на них частичная демобилизация.

11 июня начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил, что демобилизация в стране в нынешних условиях невозможна.

До этого командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что демобилизация на Украине станет возможна только через год после окончания боевых действий.

Ранее на Украине призвали усилить насильственную мобилизацию.