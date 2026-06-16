Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о серии нападений украинских подразделений на гражданские объекты в приграничных районах. Пострадали медицинские работники и мирные жители.

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В деревне Кветунь Трубчевского района беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал машину скорой помощи, спешившую на вызов. В результате удара пострадали фельдшер, водитель и медсестра. Как отметил глава региона, тяжелых последствий удалось избежать только благодаря профессионализму водителя, который сумел отвести машину от прямого попадания дрона.

«Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», — написал Егор Ковальчук в своем Telegram-канале.

В тот же день под удар попало село Чуровичи Климовского района. Там дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль. В результате ранения получили водитель и пассажирка. В настоящее время всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Напомним, что российское руководство ранее неоднократно характеризовало методы украинских формирований как откровенно террористические. Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим переходит к подобной тактике на фоне неспособности сдержать натиск российских войск на линии боевого соприкосновения. Атаки на гражданскую инфраструктуру и машины экстренных служб, по оценке властей РФ, являются осознанной стратегией запугивания мирного населения.