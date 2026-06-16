На Украине прокомментировали крушение истребителя Су-24М

Представитель ВВС Украины подтвердил, что во вторник, 16 июня, фронтовой бомбардировщик Су-24М потерпел крушение в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в 19:16 (совпадает с мск).

В ведомстве уточнили, что бомбардировщик 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко выполнял задание в Хмельницкой области.

В пресс-службе отметили, что летчики Богдан Загарулько и Богдан Бабенко погибли при крушении самолета.

На месте падения самолета работают спасатели и правоохранители. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

Ранее во вторник украинские массмедиа опубликовали материалы о крушении военного самолета в Хмельницкой области.

Су-24 (изделие Т-6, по кодификации НАТО: Fencer — «Фехтовальщик») — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Был принят на вооружение 4 февраля 1975 года.

На базе Су-24 было создано несколько модификаций, в том числе бомбардировщики Су-24М, разведчик Су-24МР и постановщик помех Су-24МП. Поступал в части бомбардировочной и морской авиации ВС СССР, затем продолжал эксплуатироваться в ВС РФ вплоть до 2016 года.