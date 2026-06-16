Силы ПВО сбили 40 беспилотников за шесть часов

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа с 14 до 20 часов, сообщило Минобороны РФ 16 июня в канале «Макс».

БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как писала «Парламентская газета», Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне получил повреждение в результате попадания украинского беспилотника 16 июня. Силы ПВО перехватили более 60 летевших на Москву БПЛА за ночь и утро 16 июня.