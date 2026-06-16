Фрегат Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в проливе Ла-Манш. Об этом во вторник, 16 июня, сообщила газета The Telegraph.

По информации издания, береговая охрана получила сообщения от гражданского судна под флагом Великобритании днем 16 июня.

— Британское судно сообщило, что фрегат произвел предупредительный выстрел после того, как оба судна прошли в непосредственной близости друг от друга в Ла-Манше, — говорится в сообщении.

The Telegraph также пишет, что «Адмирал Григорович» мог сопровождать танкеры «теневого флота».

Представитель Минбороны Великобритании рассказал Би-би-си, что ведомство расследует информацию о произошедшем. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, яхта также не получила повреждений.

14 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер отдал приказ вооруженным силам страны перехватить нефтяной танкер, якобы связанный с Россией, при попытке пройти через пролив Ла-Манш. Политик также поблагодарил военных и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в операции.

9 июня в СМИ также появилась информация, что таможенная служба Нидерландов задержала в порту Роттердама несколько десятков контейнеров с товарами, которые якобы могли быть отправлены в обход санкций Европейского союза против России.