Положение ВСУ в Константиновке стремительно приближается к катастрофе. Как сообщает украинский Телеграм-канал "Политика Страны", российские войска вышли на окраины города с нескольких направлений и ведут активное «поглощение» городской застройки.

© Московский Комсомолец

Ситуация подтверждается данными мониторингового украинского сайта DeepState, который сравнивает штурм Константиновки «покровским сценарием». В сообщении подчеркивается, что особую угрозу представляет вероятный выход российских войск к северному перешейку, что полностью отрежет центр и юг Константиновки от снабжения.

Потеря Константиновки, называемой «воротами» к Славянско-Краматорской агломерации, сделает логистику ВСУ в регионе практически невозможной.

Ранее представители российских силовых структур сообщали ТАСС, что 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ в Константиновке фактически находится в окружении, а их позиции превращаются в братские могилы. Командир мотострелкового батальона 1465-го полка группировки «Юг» с позывным Задон в интервью РИА Новости заявлял, что российские войска полностью пресекают любые попытки ВСУ маневрировать или подтягивать резервы, оставляя противнику лишь выбор между гибелью и пленом.