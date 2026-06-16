Российское «Изделие 51Э» представят в Минске

Компания ZALA, которая разрабатывает дроны-камикадзе семейства «Ланцет», представит разведывательно-ударный комплекс (РУК) «Ланцет-Э» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь‑2026» в Минске. Об этом производитель сообщил в Telegram.

В состав РУК входит разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 51Э» и «Изделие 52Э».

«Изделие 51Э» способно находиться в воздухе 50 минут, а дальность аппарата составляет 45 километров. Дальность «Изделия 52Э» — 35 километров. Аппараты из композитных материалов оснащены электродвигателями с толкающими винтами.

Ранее в июне стало известно, что «Ланцет» может продолжить атаку цели даже после потери связи с оператором из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Дрон маркирует потенциальные цели, а после подтверждения оператора начинает автономную атаку.