Как работает «убийца» Starlink: эксперт раскрыл секрет "Волны"

Российская система радиоэлектронной борьбы «Волна Купол Гарант», предназначенная для подавления сигналов Starlink, может стать ключевым инструментом в защите российских тыловых объектов от ударов беспилотников. Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью News.ru детально разъяснил тактические особенности применения новой разработки.

© Московский Комсомолец

По словам специалиста, эффективность комплекса напрямую зависит от правильной эксплуатации. Система состоит из нескольких машин с антеннами, которые при работе создают помехи, направленные непосредственно на спутники. При этом из-за габаритов комплекса его использование непосредственно на линии боевого соприкосновения нерационально — система становится заметной целью для разведки и высокоточного оружия противника.

Россия заглушила Starlink

«Применять средство борьбы с ними можно лишь на определенном удалении от фронта из-за большого размера системы. Учитывая, что средство борьбы со спутниками Starlink покрывает радиус в 20 кв. км, можно обеспечить "купол" от вражеских беспилотников над топливно-энергетическими комплексами, нефтеперерабатывающими заводами и военными базами в регионах РФ», — отметил Кнутов.

Эксперт добавил, что в настоящее время российские специалисты продолжают проверку комплекса в реальных боевых условиях. Если «Волна Купол Гарант» покажет ожидаемую эффективность, будет принято решение о запуске серийного производства.

Напомним, информация о разработке комплекса «Волна Купол Гарант» появилась ранее в Telegram-канале «Военный осведомитель». Там сообщалось, что система использует восемь антенн для глушения каналов связи в диапазоне 14–14,5 гигагерца, что позволяет нейтрализовать не только дроны, но и терминалы управления. Источники указывали, что первые комплексы уже были задействованы для защиты трассы «Новороссия», а сама установка представляет собой несколько прицепов с оборудованием, скрытым под радиопрозрачными колпаками.