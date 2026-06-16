Украина представила аналог УМПК в Европе

Украина представила комплект, который превращает свободнопадающие бомбы в планирующие боеприпасы, на выставке Eurosatory во Франции. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Комплекс «Выравниватель» компании DG Industry предназначен для установки на любые авиабомбы калибра 250 килограммов. В комплект входит хвостовое оперение, раскладывающиеся крылья и аппаратура спутникового наведения. Представленное в Европе изделие является аналогом универсального модуля планирования и коррекции (УМПК), который устанавливают на российские бомбы.

Заявленная дальность планирования при сбросе с высоты более десяти километров составляет 130 километров, а сброс с 500 метров обеспечивает дальность около 10 километров. Автор отметил, что минимальное значение более реально для воздушных сил Киева, которые применяют подобные боеприпасы с малых высот.

В мае на Украине заявили о готовности своего аналога УМПК к боевому применению. Противник показал кадры испытаний бомбы с комплектом, похожим на «Выравниватель».