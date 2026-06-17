На Украине рассказали, откуда чаще всего дезертируют солдаты ВСУ

Наибольший процент случаев самовольного оставления военной части (СОЧ) на Украине наблюдается в пунктах временной дислокации солдат ВСУ и в прифронтовых районах. Об этом «Интерфакс-Украина» рассказал командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

По его словам, из учебных центров сбегает 4% военных, и за весь период дезертировали несколько тысяч бойцов. Также Пивненко рассказал, что солдаты ВСУ чаще всего дезертируют, когда находятся на расстоянии 50-100 км от линии фронта, то есть в прифронтовых районах.

«Проблема самовольных отлучек, конечно, существует. <…> Наибольший процент самовольных отлучек наблюдается во временных пунктах дислокации, где люди собираются и знают, что на следующий день направятся, скажем, в Покровскую область. <…> За весь этот период несколько тысяч бойцов дезертировали, 45% из которых мы уже вернули», — отметил он.

Командующий нацгвардией добавил, что реже солдаты ВСУ бегут из медицинских учреждений.

Недавно Пивненко также рассказывал о том, что мобилизация «повернула не туда», и добровольно в армию удается набрать только 20-30% солдат.

16 июня агентство РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры писало, что около 480 военных самовольно покинули ряды ВСУ, а в уголовном розыске за оставление позиций с оружием находятся 161,5 тыс. человек.

4 июня президент России Владимир Путин сообщил, что около 60 тыс. солдат дезертировали из ВСУ с начала 2026 года.

В мае замначальника 199 учебного центра Десантно-штурмовых войск ВСУ, полковник Александр Клименко отмечал, что принудительная мобилизация, информационная среда и отсутствие неотвратимости наказания за бегство из армии повышают риск самовольного оставления военных частей солдатами ВСУ.