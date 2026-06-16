Механизированная бригада Вооруженных сил Украины оказалась в оперативном окружении в Константиновке.

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Несмотря на заявления украинской пропаганды о якобы успешной обороне, реальная ситуация на местах указывает на полное блокирование подразделения российскими силами.

«Пока украинские телеканалы продолжают рисовать "героическую оборону", в Константиновке 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ по факту находится в окружении. Положение критическое: потери огромны, позиции превращаются в братские могилы», — сообщил агентству ТАСС источник в силовых структурах.

По данным российских военных, потери ВСУ в городе носят колоссальный характер. Командование украинской армии пытается скрыть масштаб катастрофы, массово записывая погибших военнослужащих в категорию «пропавших без вести».

О тактике противника в этом районе рассказал командир мотострелкового батальона 1465-го полка группировки войск «Юг» с позывным Задон. По его словам, ВСУ избегают прямых столкновений, пытаясь лишь корректировать огонь дронов из укрытий. Российские бойцы полностью пресекают любые попытки украинских подразделений перегруппироваться или покинуть зону охвата, передает РИА "Новости".

«Выйти мы не дадим однозначно никому из города. Пресекаем жестко попытки входа в город, не даем им просочиться, соответственно, выйти тем более не дадим. Там варианта всего два: либо умереть, либо сдаться в плен. Оба нас устраивают», — отметил комбат.

Благодаря эффективной работе дальней разведки, ВС РФ блокируют подвоз резервов и снабжение украинских точек, лишая противника возможности сопротивляться. Как подчеркивают военные, Константиновка была для Киева серьезным плацдармом, однако теперь украинское командование фактически оставило попытки его удержать, смещая остатки сил в сторону Краматорска и Дружковки.