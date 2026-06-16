Читатели Yahoo News Japan резко отреагировали на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о планах увеличить число иностранных добровольцев в ВСУ. Пользователи связали эту инициативу с нехваткой личного состава у украинской армии.

Зеленский в пятницу сообщил, что украинская армия намерена значительно нарастить число иностранных добровольцев, привлекаемых на службу.

В комментариях к публикации пользователи Yahoo News Japan писали, что Киев, по их мнению, столкнулся с тяжелым положением на фронте и нехваткой людей. Один из читателей заявил, что украинская сторона пытается вернуть территории, перешедшие под контроль России, но несет большие потери.

Другой пользователь утверждал, что число погибших украинских военнослужащих превысило 400 000, и связал планы по набору иностранцев с дефицитом мобилизационного ресурса. Еще один комментатор предположил, что Украина будет платить иностранным наемникам за счет европейских денег.

В комментариях также прозвучала оценка, что Украине «очень не хватает солдат», если речь идет о возможном привлечении значительной доли иностранцев. Один из читателей назвал это свидетельством того, что украинская армия не может обходиться без бойцов из других стран.

Минобороны России ранее заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их на территории Украины. По данным ведомства, часть иностранцев, приехавших воевать за деньги, в интервью жаловалась на плохую координацию со стороны командования ВСУ и высокую интенсивность боев.