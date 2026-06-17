В России указали на одну деталь в массированной атаке ВСУ

Отсутствие публикаций фото‑ и видеоматериалов массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в СМИ противника говорит о хорошей работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО). На такую деталь налета украинских беспилотников указали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Что интересно в сегодняшней атаке, так это отсутствие кадров в украинских ресурсах. Российские подразделения ПВО, вероятно, справились с налетом, из-за чего у противника нет никаких видео или фото», — указано в публикации.

Авторы отметили, что ключевая тема для обсуждения в украинских СМИ — цены на топливо в новых российских регионах и Крыму.

В ночь на 17 июня ВСУ атаковали российские регионы. В Минобороны сообщали, что средства ПВО уничтожили 157 украинских беспилотников над территорией страны. Атаке подверглись 15 регионов, включая Московский регион, Крым и Рязанскую область.