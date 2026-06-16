Бойцы ВС РФ планируют не выпускать ВСУ из Константиновки

Командир мотострелкового батальона, российский военный с позывным «Задон» заявил, что ВС РФ полностью заблокировали украинские силы в Константиновке и не дадут им выйти из города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, у солдат ВСУ на этом участке теперь осталось всего два пути - сдаться в плен либо погибнуть. «Задон» отметил, что наступление российских войск в черте города развивается настолько стремительно, что у ВСУ не хватает времени, чтобы организовать ответ.

Комбат добавил, что Константиновка стала для ВСУ последним серьезным оплотом на этом направлении. По его словам, украинские солдаты бросают свои укрепления и больше не пытаются их усиливать, рассчитывая в ближайшее время сосредоточить остатки сил на Дружковке и Краматорске.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об успешном штурме позиций ВСУ в Константиновке сразу с двух направлений - со стороны Ильиновки и Долгой Балки. Министр обороны России Андрей Белоусов называл город «ключом» к Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации: по его мнению, после взятия Константиновки вся территория ДНР быстро перейдет под контроль ВС РФ.