Во вторник, 16 июня, в Минобороны России сообщили о переходе Нового Донбасса под контроль ВС РФ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие Нового Донбасса

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска вытеснили ВСУ из поселка Новый Донбасс в ДНР. Военные подчеркнули, что населенный пункт перешел под российский контроль в результате активных наступательных действий группировки войск «Центр».

Поселок Новый Донбасс расположен в Добропольском районе.

Удар по ВСУ у Константиновки

На окраинах Константиновки в ДНР российские артиллеристы ликвидировали наблюдательные пункты и огневые точки ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Замаскированные фортификационные сооружения ВСУ удалось обнаружить с помощью воздушной разведки, после чего их координаты были оперативно переданы на огневые позиции.

Для поражения целей военные применили реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град». Точный ночной залп 122-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов полностью уничтожил объекты ВСУ, подчеркнули военные.

Зачистка опорного пункта ВСУ в Запорожье

Штурмовые подразделения ВС РФ зачистили опорный пункт ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Украинские сооружения были замечены с воздуха, а продвижение штурмовых групп координировалось операторами БПЛА в режиме реального времени.

По словам военных, украинские силы сейчас избегают прямых стрелковых боев, делая ставку на артиллерию и FPV-дроны. Российские штурмовики выдвигались ночью в антидроновых плащах, забрасывали блиндажи ВСУ гранатами, а после зачистки сразу оборудовали новые укрытия для защиты от тяжелых гексакоптеров.

Уничтожение базы дронов ВСУ

На правом берегу Днепра расчет ударного беспилотника самолетного типа «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны. Обнаружить скрытый военный объект помог оператор разведывательного дрона, зафиксировавший регулярные вылеты украинских беспилотников из заброшенного здания.

«Молния-2» нанесла точечный удар, ликвидировав цель. Как рассказал российский оператор с позывным «Казак», управление БПЛА самолетного типа ведется дистанционно из защищенного блиндажа, расположенного в нескольких километрах от точки запуска.

Перехват тяжелого агродрона «Немезис»

В Херсонской области саперы Костромского полка ВДВ обезвредили украинский многоцелевой агродрон «Немезис», сообщили в Минобороны России. Гексакоптер типа «Баба-яга», который ВСУ использовали для минирования и воздушных атак, был обнаружен и сбит российскими снайперами на каховском направлении.

Прибывшие на место падения саперы нашли рядом с беспилотником выпавшую из системы сброса мощную противотанковую мину. Боеприпас военные уничтожили накладным зарядом тротила на месте, соблюдая меры безопасности, а сам поврежденный гексакоптер забрали в качестве трофея для изучения.

Охота на роботов под Харьковом

Военные 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с начала июня уничтожили в Харьковской области более 15 наземных роботизированных комплексов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного с позывным «Карта».

Украинские военные использовали колесные и гусеничные платформы для скрытной доставки боекомплекта, провианта и топлива к передовой. Российские операторы отслеживали маршруты роботов с помощью воздушной разведки и уничтожали их ударами FPV-дронов, полностью срывая снабжение украинских подразделений.

Бои за Красный Лиман

Штурмовики группировки войск «Запад» за прошедшие сутки добились серьезных успехов на краснолиманском направлении, выбив ВСУ из пяти опорных пунктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны. В результате наступательных действий ВСУ потеряли более 30 военных, американский бронеавтомобиль HMMWV и трех наземных роботов.

Российские силы продвинулись вглубь населенного пункта и полностью очистили от разрозненных групп ВСУ 31 здание. Среди зачищенных городских объектов оказалась местная церковь Иверской иконы Божией Матери.