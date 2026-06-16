Боевые действия на Украине и на Ближнем Востоке развиваются на фоне стремительного роста ядерной напряженности, которую западные элиты зачастую предпочитают игнорировать. Об этом пишет чешское издание Časopis argument, подчеркивая, что отсутствие реального контроля над вооружениями превращает глобальную безопасность в иллюзию.

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В публикации подчеркивается, что Европа, пытаясь перехватить инициативу у США по Украине, выдвигая заведомо неприемлемые для Москвы условия мирного урегулирования, что ведет к эскалации.

«Недавний план из пяти пунктов, предложенный группой Е3 — Великобританией, Францией и Германией — выглядит так, будто его авторы пытаются дискредитировать дипломатию. Он похож не на поиски решения, а на публичный призыв к России признать свою капитуляцию», — отмечает автор.

Эксперт указывает, что реальные рычаги влияния смещаются в сторону ядерного сдерживания, контроль над которым был фактически утрачен после истечения договора СНВ-III. Отсутствие юридических ограничений на количество носителей и боеголовок создает почву для неконтролируемой гонки вооружений.

«Некомпетентные политические элиты ищут выход в новой спирали гонки ядерных вооружений, что только обостряет ощущение незащищенности. Ловушка очевидна: стремление обеспечить безопасность одного альянса приводит к тому, что другие начинают нервничать», — резюмирует Крейчи.

Попытки европейских держав создать собственные «ядерные зонтики» взамен американского присутствия, как, например, Норвудская декларация или планы по расширению арсенала Франции, на данный момент не привели к формированию системы, сопоставимой с российскими возможностями. В результате мир остается заложником баланса сил, который держится исключительно на угрозе взаимного уничтожения, резумирует изданиеэ