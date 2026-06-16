Политолог Александр Перенджиев предположил, что под видом обогащенного урана Британия может тайно передать Украине грязную бомбу. Об этом он рассказал News.ru.

Ранее премьер Британии Кир Стармер заявил, что Лондон выделит средства на закупку обогащенного урана для нужд украинских атомных электростанций. Отмечалось, что речь идет об обеспечении работы украинских АЭС в течение ближайших двух лет.

По мнению Перенджиева, заявления Британии о поставках урана для украинских АЭС должны вызывать серьезные подозрения, поскольку британское топливо технологически не подходит для местных атомных станций.

Что такое «грязная бомба»?

Политолог добавил, что на Украине нет условий для самостоятельного обогащения сырья, поэтому в страну могут завезти уже готовые боеголовки или их компоненты. Перенджиев связал этот шаг с попыткой западных стран поднять планку эскалации из-за эффективных российских операций, лишающих ВСУ беспилотников и обеспечения на передовой.

Политолог упомянул ядерную доктрину России и призвал напомнить Лондону, что передача ядерных технологий третьей стороне будет расцениваться как прямая угроза со стороны самой Британии.