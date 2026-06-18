В России описали особенность атак дронов ВСУ на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели массированную атаку на Москву в три такта: разведка, проверка, удар. Таким образом особенность налетов вражеских дронов на российскую столицу описал в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он отметил в посте, что предсказывал подобный сценарий еще в мае.

По мнению Коца, 16 июня состоялась первая «настоящая» волна, тогда сбили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), был один прорыв по московскому нефтеперерабатывающему заводу (МНПЗ). 17 июня прошел пробный повтор, а 18-го — массированный удар по уже разведанному коридору.

Военкор указал, что украинские атаки шли волнами. Он пояснил, что несколько ударов по МНПЗ — неприятны, но в причинах прорывов следует разобраться.

«Низкий поклон зенитчикам, операторам РЭБ, экипажам ВКС, экстренным службам Москвы и Подмосковья, дроноводам-истребителям и инженерам, которые прямо сейчас восстанавливают НПЗ. Вы делаете невозможное — и делаете это в режиме новой нормы», — подчеркнул Коц.

Атака около 200 беспилотников на Москву стала самой крупной за два года. Предположительно, украинская сторона могла задействовать в налете дроны типов «Лютый», FP-1, «Морок», «Бобер».