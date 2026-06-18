Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) создали два огневых мешка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Красного Лимана.

Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Юго-западнее населенного пункта Заречная и юго-западнее населенного пункта Ставки образовались два огневых мешка», — рассказал Марочко.

Он добавил, что за последние несколько суток российские войска имели несколько успехов непосредственно в Красном Лимане и в его окрестностях.

Ранее Марочко заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке Краматорск — Дружковка в Донецкой народной республике.