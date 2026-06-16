Российские военные ударили бомбами ФАБ-1500 и ракетами по пунктам дислокации и управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Николаевки, Щурово и Сеньковки. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет РИА Новости.

По данным военного ведомства, пункт управления беспилотниками, а также места временной дислокации украинских подразделений, были обнаружены разведкой. После чего по целям были нанесены удары с помощью авиабомб ФАБ-1500, а также управляемой авиационной ракеты ЛМУР.

«Было подтверждено успешное поражение целей: двумя ФАБ-1500 - ПВД 81 отдельной аэромобильной бригады в районе н.п. Николаевка, ФАБ-1500 - ПВД 63 отдельной мобильной бригады в районе н.п. Щурово в ДНР и ЛМУР - ПУ БПЛА 77 отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе н.п. Сеньковка Харьковской области», - пояснили в Минобороны России.

Ранее российские военные из подразделения радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» провели операцию на добропольском направлении, использовав FPV-дроны самолетного типа «Молния-2» с термобарическими зарядами. Целью атаки стали пункты управления беспилотниками ВСУ, которые были оборудованы в заброшенных строениях. В результате точечных ударов они были полностью разрушены.