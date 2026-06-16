Освобождение российскими войсками Славянска и Краматорска способно запустить процесс необратимого отступления украинских сил вплоть до западных границ страны. К такому выводу пришел первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев, комментируя прогноз президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Падение Славянска и Краматорска может стать для украинской армии своеобразным Сталинградом, после которого она только и будет откатываться назад, до самой польской границы», — заявил Журавлев в беседе с News.ru.

По словам парламентария, сложившаяся ситуация критична для противника из-за нехватки живой силы и дефицита западных вооружений. Он отметил, что, несмотря на мощные оборонительные сооружения в этих городах, масштабная армейская операция неизбежно приведет к результату, который станет сокрушительным ударом для украинской стороны.

«У ВСУ явные проблемы с личным составом и западной техникой. Даже если у Украины и будет достаточно собственных сил, чтобы вести боевые действия, такой крупный проигрыш может стать психологическим переломом. Требуется полноценная армейская операция, как те, которые проводились в Великую Отечественную. Тогда и успех от нее будет ошеломляющий для врага», — заключил депутат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya подчеркнул, что окружение данной агломерации станет финальной точкой для украинской обороны, так как именно там сосредоточен основной костяк подразделений ВСУ. По его оценке, после потери этих позиций дальнейшее сопротивление Киева станет невозможным из-за истощения людских ресурсов и нехватки техники.