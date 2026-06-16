ВС РФ наносит рекордный удар по Киеву: озвучена тайна жесточайшего налета

ВС РФ нанесли рекордный ракетно-дроновый удар по Киеву. Как сообщает «Царьград», эксперты озвучили тайну жесточайшего налета — количество БПЛА у противника скоро резко снизится.

Шокирующие удары

По данным украинских мониторингов, российские военные использовали свыше 30 «Искандеров», семь гиперзвуковых «Цирконов», 24 крылатых ракеты Х-101, шесть крылатых ракет «Искандер-К», а также почти 800 БПЛА, в том числе реактивных.

Список пораженных целей внушителен — на них производились, собирались и настраивались БПЛА различной дальности. В их числе киевский завод «Радар», цех по производству и подготовке БПЛА на территории киностудии имени Довженко, площади компании «Беспилотные технологии», «Завод Маяк», завод «Буревестник», Киевский агрегатный завод и Авиаремонтный завод №410. Кроме того, удары пришлось по инновационному терминалу «Новая почта», который занимается доставкой и хранением продукции двойного назначения и по другим объектам.

«Особое внимание привлекает не количество ударов, а их география. Некоторые районы Украины этой ночью буквально не выходили из режима воздушной тревоги. <…> Если посмотреть на карту целиком, возникает несколько весьма любопытных вопросов, ответы на которые лежат уже не столько в военной, сколько в политической плоскости», — заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Ранее полковник Аслан Нахушев отмечал, что, вопреки рассуждениям о полном переносе производства БПЛА в Европу, противник сумел расположить и расширить производство дальних дронов в городской черте Киева. Это является самым важным нюансом ударов минувшей ночью.

«Если это соответствует действительности, то в ближайшие две-три недели количество вражеских БПЛА должно в моменте снизиться раза в два (в первой половине июня в среднем летело 400 единиц в сутки)», — заявил он.

Кроме того, Минобороны РФ перешло к новой стратегии информационного противостояния и стало подробно рассказывать о пораженных объектах, а также публиковать подробные детали прилетов. Стала публиковаться и информация о «крушении» и самоподрывах украинской ПВО — это нивелирует вбросы Киева.

Будут ли удары по мостам?

Плохие новости касаются часто поднимаемой темы о том, почему ВС РФ так и не уничтожили мосты через Днепр. Канал «Русский инженер» заявил, что в украинских соцсетях распространились спутниковые снимки повреждений Чонгарского моста после атаки ВСУ. На них видно, что спустя сутки рядом была обустроена понтонная переправа.

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Эксперт замечает, что уничтожение всех мостов является тяжелой задачей. Полностью вывести из строя переправу можно лишь при уничтожении опор, однако даже в таком случае противник может быстро построить новый переход — понтонный, паромный или быстровозводимый свайный. Более того, уничтожить мост авиацией тяжело из-за наличия ПВО. Удары приходится наносить планирующими бомбами — дальность атаки в таком случае составляет около 40-50 км от линии фронта.

Из возможных средств поражения, по мнению канала, остаются лишь крылатые ракеты, ОТРК и ударные БПЛА. Ими пробовали бить с 2022 года, однако выяснилось, что им не хватает точности для единичного поражения опоры.

Однако даже такие удары важны, когда приурочены к каким-то действиям, вроде наступления. Тогда полученные дыры в пролетах снижают скорость проезда грузовиков. По мнению «Русского инженера», более рациональным путем сейчас можно считать постоянное повреждение мостов для снижения их пропускной способности и затруднения ремонта.