После назначения министром обороны Михаил Федоров предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому сместить Александра Сырского с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Об этом сообщает украинское издание «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники.

«Когда Федорова только назначили в Минобороны, он предложил президенту сменить главкома», — сказано в материале.

Среди кандидатов на этот пост называется основатель полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), командир 3-го штурмового корпуса ВСУ Андрей Билецкий (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

«РБК-Украина» раскрыла несколько конфликтных точек во властных структурах Украины. В материале упоминаются противоречия между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой его офиса Кириллом Будановым (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также между Зеленским и Федоровым.

* признан террористическим и запрещен в России.