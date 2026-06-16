Киев формирует на белорусской границе новые подразделения беспилотников, одновременно усиливая боевые возможности уже действующей на северном направлении военной группировки, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Украинская армия формирует новые подразделения беспилотных систем на границе с Белоруссией, рассказал главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский, отметив укрепление уже находящихся там сил.

«Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении», – написал он в своем Telegram-канале.

Для повышения эффективности прикрытия рубежей военное командование решило создать новые части, которые снабдят необходимым вооружением и техникой. Одновременно наращиваются возможности уже действующих на этом направлении подразделений, передает ТАСС.

В последние недели Киев неоднократно заявлял об усилении военной группировки на севере.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya отметил, что тема угрозы нагнетается искусственно из-за политических амбиций. Белорусский лидер пояснил, что к подобным заявлениям Владимира Зеленского подталкивают западные партнеры, и посоветовал ему быть аккуратнее в высказываниях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.

В конце прошлого месяца украинские власти приступили к организации оборонительных рубежей в приграничной Волынской области.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал подобные действия попыткой Киева спровоцировать Минск на агрессию.