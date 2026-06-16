Сырский сообщил о создании новых подразделений дронов у границ Белоруссии
Киев формирует на белорусской границе новые подразделения беспилотников, одновременно усиливая боевые возможности уже действующей на северном направлении военной группировки, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Украинская армия формирует новые подразделения беспилотных систем на границе с Белоруссией, рассказал главнокомандующий вооруженными силами страны Александр Сырский, отметив укрепление уже находящихся там сил.
«Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении», – написал он в своем Telegram-канале.
Для повышения эффективности прикрытия рубежей военное командование решило создать новые части, которые снабдят необходимым вооружением и техникой. Одновременно наращиваются возможности уже действующих на этом направлении подразделений, передает ТАСС.
В последние недели Киев неоднократно заявлял об усилении военной группировки на севере.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya отметил, что тема угрозы нагнетается искусственно из-за политических амбиций. Белорусский лидер пояснил, что к подобным заявлениям Владимира Зеленского подталкивают западные партнеры, и посоветовал ему быть аккуратнее в высказываниях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Владимир Зеленский распорядился перебросить дополнительные силы на черниговско-киевское направление.
В конце прошлого месяца украинские власти приступили к организации оборонительных рубежей в приграничной Волынской области.
Военный эксперт Юрий Кнутов назвал подобные действия попыткой Киева спровоцировать Минск на агрессию.