Дешево и больно: секретная ракета-дрон уничтожила объект в Киеве

Российские войска в ходе ночной атаки на объекты ВСУ в Киеве применили новейшее вооружение — гибридную ракету «Бандероль». Уникальная разработка сочетает в себе характеристики управляемой авиабомбы и точность крылатой ракеты, позволяя поражать цели на значительной дистанции. Об этом в интервью изданию "АиФ" заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«По сути, это даже не столько ракета, сколько гибрид крылатой ракеты и ФАБ с управляемым модулем планирования и коррекции. Дальность составляет порядка 450 километров, боевая часть — около 150 килограммов», — отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что новинка является экономически эффективным решением, так как обходится значительно дешевле классических крылатых ракет, но при этом серьезно превосходит по дальности стандартные планирующие бомбы. Наличие реактивного двигателя позволяет «Бандероли» преодолевать расстояния, недоступные обычным фугасам с модулями коррекции.

«Главная задача сейчас — это проверка. Украинская сторона говорит о трёх ракетах. Думаю, специалисты смотрят, как ракета ведёт себя в полёте, насколько она способна преодолевать систему противовоздушной обороны и насколько она точна», — подчеркнул Кнутов.

По словам эксперта, испытания оружия в реальных боевых условиях проводятся после цикла конструктивных доработок, выполненных в течение прошлого года. Результаты текущих ударов станут определяющими для дальнейшего использования технологии.