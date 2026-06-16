Названа цель использования Украиной нового морского дрона

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что украинский морской дрон Sea Trident, который может перевозить до 1000 килограммов взрывчатки, предназначен для ударов по Крымскому мосту, и России нужно принять меры для защиты стратегических объектов.

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Как заметил собеседник издания, создание такого дрона киевским неонацистским режимом требует от российской стороны определенных контрмер, в частности, укрепления портовых сооружений, в первую очередь подводных, чтобы у противника не было возможности войти под водой, пробить сети ограждения и причинить вред.

«Самое главное — это защита Крымского моста, для уничтожения которого этот дрон и предназначен», — подчеркнул Кнутов.

По словам эксперта, опасность морского дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) состоит в том, что без надлежащих визуальных средств его тяжело заметить в толще воды. Спикер также обратил внимание на то, что, помимо уничтожения портовой инфраструктуры и опор мостов, этот дрон предназначен в том числе для ударов по кораблям.