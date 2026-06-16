В Киеве удивляются, что Европа не хочет кормить ВСУ

Секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко выдал накануне украинскую военную тайну: деньги от ЕС, те самые 90 миллиардов евро, не будут тратиться на военную реформу, а значит, и на обещанное повышение жалованья боевикам. При этом деньги на эти цели в расходную часть бюджета уже внесены, но откуда их взять, Костенко не знает.

"Это ваша внутренняя проблема, это ваши внутренние ресурсы. Берите их и занимайтесь их распределением", - передал всем заинтересованным Костенко слова своих европейских визави. И эффекта испорченного телефона здесь нет, Костенко все-таки замглавы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО и собеседники у него соответствующие.

При этом ничего нового Костенко не сказал: в кредитном соглашении с ЕС, которое в мае ратифицировала Рада, прямо сказано, что две трети от обещанной суммы пойдет на закупку вооружения и продукции оборонного назначения у производителей в ЕС, на Украине и в "некоторых других государствах", то есть должна воплотиться в дорогом железе, и потому по большей части даже не пересечет в виде наличности границу Украины. А остальное предназначено для поддержания макроэкономической стабильности, то есть окажется на счетах Нацбанка, тоже, скорее всего, не полностью и совсем не для раздачи населению. К слову, первый транш из 90 миллиардов до сих пор не пришел и ожидается с недели на неделю.

Денег на обещанное повышение выплат - до 6 тысяч долларов в месяц для матерых штурмовиков - в украинском бюджете действительно нет. Но, по словам премьера Свириденко, только для начала реформы ВСУ и перехода на рекрутинговый принцип формирования армии требуется минимум 150 миллиардов гривен, или те же 3 миллиарда долларов, и дальше больше. Вот только доходная часть бюджета упрямо не желает наполняться: только в апреле недобор, он же дефицит, в два раза превысил план и достиг 132 миллиардов гривен. Неожиданностью это тоже не является, все происходит согласно законам экономики, работающим и для Украины: налоговая база, а вместе с ней и экономика, скукоживается вместе с расширением мобилизации налогоплательщиков.

Антикризисные заявления звучат, но не убеждают. Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник объявил, что средства на повышение довольствия будут изысканы внутри бюджета министерства путем перераспределения. Подробностей того, какими расходными статьями предложено пожертвовать, он, впрочем, не привел. Хотя такая информация представляет немалый прикладной интерес для всех финансистов мира. Шутка ли, Баник собирается поделить между миллионом украинских военнослужащих дырку от бублика в 19 миллиардов евро (такова оценка дефицита военного бюджета Украины на 2026 год от Еврокомиссии, причем уже с учетом внешней помощи) и при этом повысить им жалованье.

Решений у этой задачи два: украинское и европейское. Украинцы намерены вновь попросить денег у Запада, сверх уже обещанного, и Зеленский уже обмолвился про 20 миллиардов долларов от стран НАТО на общие расходы. Европейцы и выступающий с ними сегодня в унисон МВФ рекомендуют повысить налоги и тарифы для населения и бизнеса, а также урезать социальные расходы - этот рецепт у них не меняется с момента начала евроинтеграции Украины, применительно к новостному поводу его можно назвать "формулой Баника".

Поэтому, увы, нередким психическим феноменом можно считать как удивление европейской скупостью со стороны депутата Костенко, так и веру его избирателей в то, что их натравливали на Россию только для того, чтобы сделать богатыми и счастливыми. И этот феномен в отличие от понятной "формулы Баника" еще ждет своего изучения.