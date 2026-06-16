Военный эксперт Василий Дандыкин проанализировал масштабную атаку беспилотников на российскую столицу и определил наиболее вероятные районы пуска аппаратов.

«Скорее всего, атаковавшие Москву дроны были самолетного типа. Я думаю, что они летят с Украины. У них дальность полета где-то до тысячи километров. Это вполне досягаемо», — сообщил эксперт в беседе с News.ru.

По мнению аналитика, технические характеристики задействованной техники позволяют противнику совершать подобные налеты из северных регионов Украины.

«Скорее всего, их запустили из Черниговской области или, что менее вероятно, из Сумской», — подчеркнул эксперт.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин на своей странице на платформе «Макс» сообщил, что в течение последних суток продолжалась атака вражеских беспилотников на Москву. Всего с начала суток средства ПВО сбили 60 дронов, летевших на город, а в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.