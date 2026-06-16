$72.4583.8

Delfi: в Латвии призвали сбивать залетающие в страну БПЛА

ТАСС

Иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), нарушающие воздушное пространство Латвии, необходимо сбивать. Об этом заявил министр обороны балтийской республики Райвис Мелнис, передает портал Delfi.

В Латвии призвали сбивать залетающие в страну БПЛА
© РИА Новости

По его словам, власти страны исходят из того, что иностранные беспилотники не должны беспрепятственно находиться в воздушном пространстве Латвии. Он подчеркнул, что защита населения и национальной безопасности остается приоритетом государства.

Глава оборонного ведомства отметил, что использование дорогостоящих ракет для уничтожения каждого дрона не всегда является оптимальным решением. В связи с этим в стране ведется работа по внедрению более доступных и эффективных средств противодействия БПЛА.

8 июня истребители ВВС Франции в составе миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили беспилотник в небе над Латвией.