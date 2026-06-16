В Латвии призвали сбивать залетающие в страну БПЛА

Иностранные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), нарушающие воздушное пространство Латвии, необходимо сбивать. Об этом заявил министр обороны балтийской республики Райвис Мелнис, передает портал Delfi.

По его словам, власти страны исходят из того, что иностранные беспилотники не должны беспрепятственно находиться в воздушном пространстве Латвии. Он подчеркнул, что защита населения и национальной безопасности остается приоритетом государства.

Глава оборонного ведомства отметил, что использование дорогостоящих ракет для уничтожения каждого дрона не всегда является оптимальным решением. В связи с этим в стране ведется работа по внедрению более доступных и эффективных средств противодействия БПЛА.

8 июня истребители ВВС Франции в составе миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили беспилотник в небе над Латвией.