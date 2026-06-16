В РФ допустили, что ракеты «Фламинго» сдетонировали в Одессе из-за брака

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии «ВФокусе Mail» рассказал, что могло стать причиной детонации крылатых ракет «Фламинго» при попытке их запуска в Одессе.

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Как заметил собеседник, для запуска ракет должен быть хорошо подготовлен расчет личного состава, который умеет обслуживать данные боеприпасы и осуществлять их пуск. При этом, по мнению Кнутова, не исключено, что причиной детонации «Фламинго» послужил брак.

Еще одной возможной причиной детонации вооружений эксперт назвал техническую неисправность. Он пояснил, что при запуске двигателя, который является либо старым украинским, либо чешским, он мог не выйти на нужный режим или неправильно запуститься, что и привело к детонации.

По словам спикера, ракета не сошла, могла удариться об землю, что привело к взрыву, от которого, в свою очередь, сдетонировали другие ракеты, стоявшие на пусковой. Кнутов допускает такую ситуацию, поскольку это вполне возможно.