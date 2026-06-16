«Принципиальное условие»: когда РФ может использовать «Орешник» с ядерной боевой частью

Вооруженные силы РФ могут применить ракетный комплекс «Орешник» в боевом оснащении для ударов по объектам противника, однако ядерное его использование жестко ограничено стратегическими рамками. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

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По его словам, принципиальная разница кроется в характере угроз.

«Фугасная начинка «Орешника» (никто не отрицает, что предусмотрена и такая), могла бы применяться уже сейчас в ответ на те действия, которые совершает Украина: попытки блокировать Крым и нанесение ударов по гражданской инфраструктуре на территории России», — пояснил Кнутов.

При этом применение «Орешника» в ядерном оснащении возможно только в качестве «ответной меры», заметил он.

«Это принципиальное условие, продиктованное нашей ядерной доктриной: вторжение на территорию России, либо союзного государства, является основанием для использования ядерного оружия — причем не только тактического, но и стратегического», — подчеркнул эксперт.

Напомним, что первый раз «Орешник» был применен в ноябре 2024 года. Боевые испытания стали ответом на полученное Украиной разрешение наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

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При этом президент России Владимир Путин в ходе встречи с иностранными журналистами заметил, что не исключает и полноформатное применение «Орешника». Он также обратил внимание, что пока не было ни одного «боевого в полном смысле этого слова» применения ракетного комплекса.