Массированная атака ВСУ 16 июня: налет на Москву и пострадавшие

Сегодня ночью над территорией России были сбиты 172 украинских БПЛА, продолжается атака на Москву. Какие еще регионы оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня отражена атака украинских дронов самолетного типа.

Дроны были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей.

Также были атакованы Московский регион, Крым, Краснодарский край. БПЛА были сбиты и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Атака на Москву

На подлете к Москве сбиты уже 60 украинских БПЛА. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

Первое сообщение о том, что сбиты беспилотники, пытавшиеся атаковать город, было опубликовано мэром в 5:40 мск. А больше всего БПЛА было уничтожено в период с 7 до 8 утра.

«Двадцать пять беспилотных средств уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал Сергей Собянин в 7:56 мск.

По словам мэра, одним из дронов был поврежден объект МНПЗ, пострадавших нет.

Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на Россию

Из-за масштабной атаки в столичных аэропортах был введен план «Ковер» и изменено расписание вылетов и прилетов рейсов. В Шереметьево было задержано 72 рейса, в Домодедово - 13 рейсов, а во Внуково – 29, пишет msk1.ru.

ДНР

Один человек погиб, еще трое мирных жителей пострадали из-за атак ударных дронов Вооруженных сил Украины по трассам в Донецкой Народной Республике. Об этом вечером 15 июня сообщил в своем канале на платформе Макс глава региона Денис Пушилин.

По его словам, два инцидента произошли на трассе Донецк – Мариуполь.

«В городском округе Докучаевск погиб мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Несколькими часами ранее, на этой же автодороге, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1997 г.р. За его жизнь борются донецкие медики», - сообщил Пушилин.

Кроме того, два человека пострадали в результате удара украинского дрона на трассе «Новороссия».

Ростовская область

Сегодня ночью в Ростовской области были сбиты 35 дронов, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись четыре района - Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Шолоховский, а также город Каменск-Шахтинск.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящий момент беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», - призвал Юрий Слюсарь в 6:43 утра.

Напомним, что в ночь на 15 июня в Тульской области массированной атаке БПЛА подверглись жилые дома, погибли три человека. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали.