Страны Запада провоцируют конфликты в разных странах, в частности, на Украине.

В результате Запад сам себе создает проблемы, рассказал полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

«Везде, где Запад вмешивался, он в итоге загонял себя в угол, в ситуацию, которой потом не мог управлять. И сегодня США фактически не контролируют то, что происходит в России, на Украине, в Ираке, Афганистане», — отметил он.

Как рассказал эксперт, западные политики либо ошибаются в прогнозах, либо просто не просчитывают последствия своих решений. Все эти конфликты вызвали реакцию, которую на Западе не предвидели, даже не думали, что события пойдут именно так, добавил Бо.

Тем временем страны Евросоюза опасаются, что США перестанут обеспечивать безопасность или сократят расходы на их оборону. До этого глава Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился, что разочарован в НАТО. По его словам, альянс подвел США, не оказав им поддержку в нужный момент.