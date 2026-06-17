В Ростовской области ночью сбили украинский дрон

В ходе отражения ночной воздушной атаки на Ростовскую область в Чертковском районе сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Губернатор подчеркнул, что беспилотная опасность продолжает сохраняться и призвал население проявлять осторожность.

16 июня в Минобороны РФ рассказали, что системы ПВО сбили 40 украинских дронов в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники перехватили и уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, Тульской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

12 июня президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что украинские войска расширяют использование беспилотников самолетного типа для ударов вглубь России, чтобы внести раскол в российское общество, нанести моральный и экономический ущерб, а также посеять растерянность среди россиян. Глава государства подчеркнул: у Киева «ничего не получится».

Ранее в Госдуме оценили необходимость усиления защиты Москвы после атаки на НПЗ.