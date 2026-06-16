Российские военнослужащие на днепропетровском направлении неоднократно замечали, что солдаты ВСУ расписывают свою технику и объекты инфраструктуры свастикой, крестами и антироссийскими надписями. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал наводчик танка группировки «Центр» Фанил Нисапов.

По словам танкиста, рисунки и надписи оставляют в том числе на брошенной технике. Есть среди них и надписи с угрозами в адрес русских и москвичей.

Нисапов также рассказал, что недавно его подразделению пришлось выполнить задачу по эвакуации трофейной американской бронемашины MaxxPro. Военнослужащий отметил, что операция проходила при постоянной угрозе ударов украинских беспилотников.

«MaxxPro было тяжело доставать, потому что он сам не маленький. В поле он просто увяз, и его было тяжело тащить», — поделился танкист.

Военный подчеркнул, что ВСУ уделяют особое внимание охоте на эвакуационные группы и технику обеспечения. По этой причине каждая такая операция связана с серьезными рисками.