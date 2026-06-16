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Стала известна судьба мобилизованных в ВСУ после мятежа под Черниговом

Lenta.ru

Мобилизованных украинцев после устроенного ими мятежа на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области отправили в подразделения Вооруженных сил республики (ВСУ) еще до окончания боевой подготовки. Об их судьбе стало известно из сообщения от российских силовых структур, передает ТАСС.

Стала известна судьба мобилизованных в ВСУ после мятежа под Черниговом
© Лента.Ru

«Мобилизованных до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на волчанском направлении», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что украинские военные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» ликвидировали двух инструкторов ВСУ на полигоне «Десна» под Черниговом. До этого группа мобилизованных солдат ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты и скрылась.