Десятки украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве

С пяти часов утра на подлете к Москве сбиты десятки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как рассказал градоначальник, суммарно средства противовоздушной обороны уничтожили 35 дронов. Больше всего — 15 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) — были сбиты в период с 7:03 по 7:26.

«На месте падения обломков [БПЛА ВСУ] работают специалисты экстренных служб», — написал в блоге мэр города.

Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили в граничащем с Подмосковьем регионе.