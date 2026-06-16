Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил, что Великобритания и Франция будут стараться расширить конфликт на Украине.

«У России достаточно личного состава, артиллерийских снарядов, баллистических и крылатых ракет. (…) Отступит ли Европа или они готовы уничтожить всю Украину?» — сказал он.

По его мнению, часть Европы отступит. При этом он считает, что Британия и Франция «будут давить снова и снова, чтобы расширить конфликт».Однако, по его словам, Россия готова к такого рода непредвиденным обстоятельствам.

На Западе заявили об отчаянии Зеленского из-за ситуации на фронте

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что страны Европы не смогут долго помогать Украине, а Соединенные Штаты отстраняются от поддержки Киева. По его словам, экономика Великобритании, Франции и Германии в настоящее время находится в ужасном положении.