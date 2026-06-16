Минобороны РФ сообщило об ударе по местам сборки дронов ВСУ

На фотографиях с места удара российских войск по одной из киевских киностудий заметили крылья беспилотников FP-2, сообщил блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале. По его словам, кадры ранее опубликовало украинское издание, однако позднее пост был удален.

© Московский Комсомолец

На снимках, как следует из сообщения Шария, были видны обломки здания. Журналисты также заявили, что в результате атаки уничтожены тысячи исторических костюмов.

Блогер обратил внимание, что на одном из кадров были заметны крылья дронов-камикадзе FP-2. Он связал это с опасениями о возможном размещении производств беспилотников в известных и культурно значимых местах.

Минобороны сделало заявление после мощной атаки ВСУ на Россию

Днем 15 июня Минобороны РФ сообщило, что российские военные за сутки поразили места хранения и сборки дальних беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск армии России.