На Кубани горит нефтебаза после падения обломков БПЛА

В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вспыхнул пожар на территории нефтебазы, расположенной в станице Полтавской Красноармейского района.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

Для ликвидации возгорания задействовано 32 человека личного состава и 7 единиц спецтехники.

Кроме того, в связи с атакой беспилотников было принято решение о временном перекрытии движения на участке дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский.

В оперштабе отметили, что на месте происшествия работают экстренные и специализированные службы.

Ранее в Самарской области произошел лесной пожар из-за падения обломков БПЛА