На Кубани горит нефтебаза после падения обломков БПЛА

Из-за падения БПЛА произошел пожар на нефтебазе в станице Полтавской на Кубани
В Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) вспыхнул пожар на территории нефтебазы, расположенной в станице Полтавской Красноармейского района.
Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.
Для ликвидации возгорания задействовано 32 человека личного состава и 7 единиц спецтехники.
Кроме того, в связи с атакой беспилотников было принято решение о временном перекрытии движения на участке дороги, соединяющей станицу Полтавскую и хутор Трудобеликовский.
В оперштабе отметили, что на месте происшествия работают экстренные и специализированные службы.
Ранее в Самарской области произошел лесной пожар из-за падения обломков БПЛА