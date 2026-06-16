В Сумской области фиксируется значительное количество случаев исчезновения «без вести» среди личного состава вспомогательных подразделений Воздушных сил Украины, включая авиационных техников. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах.

По его словам, особенно остро ситуация складывается в Краснопольском районе, где специалистов, ранее занимавшихся обслуживанием украинской авиации, теперь направляют непосредственно в штурмовые группы.

«Военнослужащие вспомогательных частей ВВС Украины продолжают массово пропадать «без вести» в Краснопольском районе Сумской области. В штурмовые группы отправляют непосредственно техников, обслуживавших ранее украинскую авиацию», — рассказал собеседник агентства.

Собеседник агентства также отметил, что ранее украинское командование практиковало отправку в штурмовые части военнослужащих из взводов охраны и мобильных расчетов ПВО ВВС.

До этого сообщалось, что в районе села Охримовка в Харьковской области пропавшими без вести числятся 423 бойца ВСУ.

Ранее десятки солдат ВСУ пропали без вести под Сумами.