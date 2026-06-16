В США предрекли победу России в конфликте на Украине

Страны Европы не смогут долго помогать Украине, а Соединенные Штаты отстраняются от поддержки Киева, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

© Лента.ру

По его словам, экономика Великобритании, Франции и Германии в настоящее время находится в ужасном положении.

«Это означает, что они не в состоянии восполнить нехватку денег и вооружений для Украины, а США пытаются выйти из этого бизнеса», — сказал он.

Миршаймер подчеркнул, что в сложившейся ситуации Украина обречена на поражение. Он добавил, что европейские страны никак не смогут поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

«И это одна из причин, по которой я давно утверждаю и продолжаю утверждать, что Россия одержит (…) победу над Украиной», — отметил он.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что за прошедший год резко усугубилась нехватка личного состава в рядах ВСУ. При этом она подчеркнула, что объявление частичной демобилизации должно сопровождаться изменением подходов к мобилизации и бронированию сотрудников критически важных предприятий.