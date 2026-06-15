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"Никаких перспектив": экс-подполковник армии США оценил работу ПВО Киева

Московский Комсомолециещё 1

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала заявил, что недавний российский удар возмездия по военным объектам на Украине наглядно продемонстрировал плачевное состояние украинской противовоздушной обороны.

"Никаких перспектив": экс-подполковник армии США оценил работу ПВО Киева
© Global Look Press

По его словам, большинство просмотренных им видеозаписей показывают, как российские ракеты беспрепятственно достигают целей в Киеве, и на кадрах даже не видно попыток перехвата. В частности, он отметил, что такие ракеты, как «Кинжал», прилетают и поражают намеченные объекты - такова реальность.

Эксперт считает, что положение Киева будет только ухудшаться, поскольку изматывающий характер конфликта продолжает играть против Украины, и с военной точки зрения у неё буквально нет никаких перспектив изменить эту ситуацию.

Напомним, сегодня Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Все цели были поражены.

Ранее сообщалось, что Захарова одной фразой прокомментировала победу РФ в международном суде в Гааге.