Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала заявил, что недавний российский удар возмездия по военным объектам на Украине наглядно продемонстрировал плачевное состояние украинской противовоздушной обороны.

По его словам, большинство просмотренных им видеозаписей показывают, как российские ракеты беспрепятственно достигают целей в Киеве, и на кадрах даже не видно попыток перехвата. В частности, он отметил, что такие ракеты, как «Кинжал», прилетают и поражают намеченные объекты - такова реальность.

Эксперт считает, что положение Киева будет только ухудшаться, поскольку изматывающий характер конфликта продолжает играть против Украины, и с военной точки зрения у неё буквально нет никаких перспектив изменить эту ситуацию.

Напомним, сегодня Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли массированный удар возмездия по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Все цели были поражены.

Ранее сообщалось, что Захарова одной фразой прокомментировала победу РФ в международном суде в Гааге.