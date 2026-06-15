Стратегический бомбардировщик США B-52 Stratofortress разбился в пустыне

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Над авиабазой «Эдвардс» в округе Керн появился огромный столб черного дыма после крушения бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США стоимостью $85 млн, пишет в статье для New York Post обозреватель Заин Хан.

По его данным, в соцсетях моментально распространились кадры, сделанные очевидцами. Он добавил, что люди активно обсуждают катастрофу самолета.

«Что-то только что произошло на авиабазе «Эдвардс»? Сейчас вижу большой столб дыма, идущий от базы, камеры направлены на одну из взлетно-посадочных полос», — поинтересовался один из пользователей.

Другой пользователь ответил ему, что на аэродроме вскоре после взлета разбился бомбардировщик B-52 Stratofortress.

Автор статьи отметил, что на место происшествия немедленно прибыли аварийные службы. Начато расследование причин и обстоятельств ЧП.

По его словам, судьба летчиков пока неизвестна.

Авиабаза ВВС США «Эдвардс» (Edwards Air Force Base) — крупный центр лётных испытаний, расположенный в штате Калифорния, на территории трёх округов: Керн, Лос-Анджелес и Сан-Бернардино. Большая часть базы находится в округе Керн, в пустыне Мохаве.

Boeing B-52 Stratofortress — американский многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения, был принят на вооружение ВВС США в 1955 году.

В июле 2008 года B-52 упал в Тихий океан в 40 километрах от острова Гуам. Тела двух летчиков были извлечены из воды береговой охраной сразу после крушения самолета. Тела еще четырех членов экипажа так и не были найдены.

19 мая 2016 года B-52, переброшенный из штата Северная Дакота для обеспечения присутствия США в Тихоокеанском регионе, разбился вскоре после взлета с авиабазы на острове Гуам. Все семь членов экипажа успели покинуть самолет.