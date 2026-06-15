Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США разбился после взлета в Калифорнии

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился вскоре после взлета в Калифорнии.

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Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на сообщение авиабазы Эдвардс.

"В 11:20 утра на аэродроме Эдвардс разбился бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США вскоре после взлета", - говорится в заявлении.

Как отметили на базе, на место происшествия немедленно прибыли экстренные службы.

Пока неясно, есть ли пострадавшие. Также не сообщается, нес ли самолет боекомплект на борту.

Авиабаза Эдвардс находится примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.