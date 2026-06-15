Лукашенко сравнил конфликт на Украине и войну в Иране

Украинский конфликт гораздо сложнее, чем конфликт Соединенных Штатов и Ирана.

Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко телеканалу Al Arabiya English.

«Конфликт на Украине гораздо сложнее», — отметил он.

Также политик подчеркнул, что нет военного решения конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Он уточнил, что «эти проблемы могут быть решены только за столом переговоров». Кроме того, президент Белоруссии предложил поэтапно ликвидировать все ядерное оружие в мире.

Ранее Лукашенко заявил, что конфликты на Украине и Ближнем Востоке могут завершиться уже в 2026 году. По его словам, все зависит от желания нескольких ключевых фигур. Белорусский лидер отметил, что нынешняя нестабильность в мире связана с человеческим фактором.