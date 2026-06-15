Полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о том, чем грозит для ВСУ потеря Краматорска и Славянска. Об этом сообщает News.ru.

По словам Матвийчука, потеря этих городов станет ударом по экономике Украины. Кроме того, полковник считает, что это негативно скажется на моральном состоянии ВСУ и украинцев.

«Владимир Зеленский обещает людям все восстановить. Однако потеря Славянска и Краматорска заставит руководителей украинской фашистской власти приступить к поиску мирных решений для урегулирования конфликта», — заявил он.

Помимо этого Матвийчук заявил, что потеря этих городов сыграет решающую роль в выходе российских сил на административные границы ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация населения из Краматорска означает подготовку Киева к потере этого города.